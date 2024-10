L’equipaggio siciliano composto da Maurizio Indelicato e Luigi Cantarini ha vinto la 19ª Baia delle Ninfe, terzultima prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. I portacolori del la Rovigo Corse, su A112 Elegant, hanno completato la due-giorni di gare con 272,80 penalità e battuto in rimonta - nonostante una serie di problemi meccanici - i coniugi piemontesi Maurizio Malucelli e Monica Bernuzzi (317,53 p.), che su Fiat Duna della Franciacorta Motori avevano chiuso al comando la giornata del sabato e guidato la classifica fino alle ultime prove odierne e alla fine si sono accontentati del successo in Rc4 e del 2º posto assoluto.

In terza posizione, e con la Rc3 in tasca, Roberto e Mario Crugnola, figlio e padre varesini in gara su Fiat 508C che hanno preceduto Flavio Renna e Paolo Abalsamo (A112 del Classic Team) e i bolognesi Armando Fontana e Tiziana Scozzesi (A112 Abarth della Nettuno Bologna). Sesti assoluti e primi di Raggruppamento Rc3 i bergamaschi Sergio Mazzoleni e Silvia Gotti (Triumph Trz del ‘54), settimi il friulano Tiziano Baldissera e il padovano Edoardo Covaz (Lancia Fulvia Rally del 68), che hanno preceduto i sammarinesi Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni (Fiat Ritmo Abarth 130 Tc), i bresciani Giovanni Prandelli e Loredana Pasotti (Porsche 911 SC) e Sandro Pegni e Daniela Della Croce (Golf Gti). Al di sotto delle aspettative la prestazione degli specialisti sassaresi Alessandro Virdis e Silvia Giordo, dodicesimi con 436 penalità su Porsche 356 del Registro Italiano Porsche 356. “Uno stimolo per far meglio l’anno prossimo”, ha commentato Alessandro Virdis.

Tra i 40 partenti della manifestazione organizzata da Ac Sassari e Riviera Sport e diretta da Fabrizio Bernetti, anche la ventina di vetture in gara nella Turistica, vinta da Valentino Poddi e Alessandro Virzi su Lancia Fulvia del 1972 (553,84 penalità).

Dopo la manifestazione che ha toccato Alghero, Capo Caccia, Osilo, San Lorenzo, Sassari, Castelsardo, Bosa e Villanova, Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Ac Sassari, ha commentato: “Siamo soddisfatti del fatto che gli equipaggi si siano divertiti e siano stati bene. Esprimo gratitudine ai partner istituzionali e commerciali che stanno supportando la nostra manifestazione a partire dalla Regione Sardegna, dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero e alle Tenute Sella & Mosca e l’azienda San Giuliano che ospitano anche fasi salienti della manifestazione”.

