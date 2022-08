La soddisfazione di un doppio record sardo. Ottenuto con maturità, autorevolezza ed entusiasmo. Prosegue la crescita di Annunziata Cattolico che nel lancio del martello ha siglato il nuovo primato sardo Allieve con la misura di 50,56 al terzo tentativo, il 30 luglio allo stadio dei Pini di Sassari, dopo aver siglato il primato già con il lancio di esordio dove ha stabilito la misura di 50,05.

Per la portacolori della Libertas Campidano, seguita dal responsabile tecnico del settore lanci Flavio Stochino, una gara di alto contenuto tecnico, affrontata con lucidità senza mai un cedimento. Esordio che vale subito il record con 50,05 poi secondo lancio a 48,69, al terzo arriva l’ulteriore miglioramento grazie a un bel 50,56. Il quarto lancio è nullo, per poi concludere la gara con due buoni 48,50 e 48,35. Per le avversarie più grandi non c’è nulla da fare davanti al talento della giovane e determinata lanciatrice.

Una lanciatrice con ampi prospetti di crescita, capace in questo 2022 di migliorarsi notevolmente: la Cattolico l’anno scorso aveva un personale di 44,38 portato quest’anno a 48,93, una misura che è stata capace di battere in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. Per lei non solo il record sardo e la soddisfazione di un netto miglioramento ma anche un deciso balzo in avanti nelle graduatorie nazionali, dove occupa l’undicesima posizione tra le migliori Allieve di tutta Italia nella sua specialità. Un ulteriore stimolo per fare sempre meglio e crescere ancora.

