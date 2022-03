Luci tricolori puntate sulla Ittiri Arena, che sabato e domenica ospiterà la prima prova del Campionato Italiano Rallycross (con coefficiente 1,5) e un’atipica sperimentale. Al via oltre 40 vetture, tra cui quelle dei protagonisti della lotta per il tricolore, che si misureranno sul tracciato misto asfalto-sterrato del circuito Ittirese, lungo 1140 metri.

La gara, presentata oggi a Sassari, è organizzata dalla Rally Arena Group in collaborazione con Aci Sassari, Aci Sport Delegazione Sardegna, Comune di Ittiri e col patrocinio della Regione Sardegna e della Provincia di Sassari.

Il programma del sabato prevede le verifiche tecniche, seguite dalle prove libere (dalle 12.30), dalla prima speciale dell’Atipica (16) e dalla Q1 della Rx, che prevede 4 giri. Domenica si ripartirà alle 8 col warmup, seguito da tre Qualifiche dell’Rx (8.30, 10.15 e 13) e tre Speciali dell’Atipica (9.30, 11.15 e 14). Dalle 14.45 si svolgeranno le semifinali dell’Rx, seguite dalle finali (15.15). La finale dell’Atipica, prevista per le 16.30, sarà la ciliegina sulla torta.

“In un momento in cui stiamo vivendo momenti difficili e complicati a livello locale e globale, lo sport esprime rappresenta un momento positivo per la comunità, che così afferma la propria resilienza”, ha sottolineato il sindaco di Ittiri, Antonio Sau. “Il circuito della Rally Arena Ittiri è un fiore all’occhiello del nostro territorio ed esprime la vitalità e l’operosità di chi realizza e vuole crescere. Con questa gara vivremo un momento di sport ma anche di socialità, che tanto ci sta mancando in questi ultimi due anni”.

RALLY VAL D’ORCIA. Il Campionato Italiano Rally Terra si aprirà nel fine settimana sugli sterrati senesi, dove tra sabato e domenica si correranno le 7 speciali del 13º Rally Val d’Orcia.

Nell’elenco iscritti, spicca un ragguardevole numero di partecipanti sardi, che hanno scelto di misurarsi con la competizione tricolore. Al via non mancheranno i collaudati Giuseppe Dettori e Carlo Pisano su Skoda Fabia R5, portacolori dell’Autoservice Sport come Fabrizio Marrone e Francesco Fresu (Peugeot 208) e Ivan Pisciottu e Gian Franco Tali (Skoda Fabia Evo). Al via anche Nicola Tali, con Marco Mirabella alle note (Ford Fiesta), Andrea Gallu, navigato da Fabio Salis su Peugeot 208 Rally 4, e Fabrizio Piccinnu e Giovanni Figoni, portacolori della Sardegna Racing Team in gara su Citroën Saxò Vst. Presenti anche Moreno Fosci e Sandro Sanesi, in gara su una Peugeot 208, vettura uguale a quella su cui Valentina Boi detterà le note a Fabrizio Martinis. C’è un’altra gara che vedrà dei sardi ai nastri di partenza, si tratta del 1º Rally Day Valle della Guardia, nel Lazio, a cui prenderanno parte i campioni sardi Marino Gessa e Salvatore Pusceddu (Clio S1600). Il programma, concentrato nella giornata di domenica, prevede lo shakedown (8.30), seguito da due speciali da ripetere tre volte, per totale di quasi 31 km.

