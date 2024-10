Al termine del day1, il gallese Osian Pryce (Skoda Fabia Evo, in 22’55) è in testa al 12º Rally Terra Sarda con 2”3 di vantaggio su Alberto Roveta, 23”6 su Marino Gessa , 32” su Loris Ronzano e 51”2 sul tempiese Vittorio Musselli, sull’unica Toyota Yaris Gr Rally2 in una top5 di Skoda Fabia Evo.

La prima speciale, la Arzachena 1, era stata vinta dall’algherese Antonio Dettori, condizionato poi da una toccata nella speciale due che gli è costata un ritardo di 17’. Pryce non ha perso tempo, ha siglato il miglior crono nei doppi passaggi sulla Sant’Antonio di Gallura, nel primo sulla Tempio Pausania e nel secondo sulla Arzachena e grazie al vantaggio accumulato, ha conservato la prima posizione in classifica nonostante l’exploit di Alberto Roveta nella Tempio Pausania 2.

Primo tra le “due ruote motrici” e 12º assoluto Alessandro Ghisu (Peugeot 208 Rally4, a 1’55”9).

Nello Storico, valido per il Ter Historic e per il Regionale, cancellate due delle sei prove. Conduce il francese Giordalengo (Ford Escort Rs) davanti a Rossi e Pietro Pes di San Vittorio.

Il programma di domani. Dopo il riordino notturno, i concorrenti lasceranno Porto Cervo alle 7.30 alla volta del parco assistenza di Arzachena (7.55), poi le tre speciali da ripetere due volte. Prima la “Aglientu-Stazzi di Gallura-Grimaldi Lines” (12,42 km, ore 9.06), poi la “Luogosanto-I castelli di Luogosanto-Ppt” (4,62 km, ore 9.40) e la “Porto Cervo-Costa Smeralda-Cala Costruzioni” (3,13 km, ore 10.30). Dopo un riordino al Molo Vecchio (10.55), le vetture torneranno sul percorso per il secondo passaggio, che verrà effettuato però nell’ordine Porto Cervo (13), Aglientu (13.55), Luogosanto (14.29). Dalle 15.20 la cerimonia di premiazione, in programma al Molo Vecchio di Porto Cervo.

© Riproduzione riservata