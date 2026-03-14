Non ci sarebbe potuto essere scenario migliore per inaugurare la stagione motoristica 2026 della litoranea per Nebida, strada panoramica che questa mattina ha ospitato lo shakedown Fontanamare del quarto Rally Sulcis Iglesiente. Un test pregara che la Mistral Racing, scuderia organizzatrice, ha voluto che anche quest’anno fosse gratuito per tutti gli equipaggi affinché potessero godere del nastro d’asfalto con vista sul Pan di Zucchero, il faraglione più alto d’Europa.

Dalle 9 alle 11.30, sul tracciato di 2,69km dello shakedown, sono stati compiuti 201 passaggi, otto dei quali dalle vetture storiche e due dall’unica auto classica iscritta. Il più veloce è stato l’equipaggio svedese composto dall’ex campione del mondoWrc2 e WRC Junior Pontus Tidemand, che al volante della Skoda Fabia Rs Rally2 con Theo Bergsten alle note, ha compiuto sei tornate e siglato il miglior tempo, 1’33”, negli ultimi due passaggi.

Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, su Skoda Fabia Rs, nel migliore dei quattro passaggi effettuati, hanno chiuso in 1’33”5, un decimo in meno di Valentino Ledda e Claudio Mele (Skoda Fabia Rs Rally2), che hanno compiuto quattro tornate. Cinque, invece, quelle effettuate da Andrea Pisano e Salvatore Musselli (Skoda Fabia R5), che hanno fermato il cronometro sul tempo di 1’34”1. Miglior crono tra le “due ruote motrici”, 1’41”3, per Mattia Ricciu e Giovanni Mazzone, che portano per la prima volta in gara al Rally Sulcis Iglesiente la Lancia Ypsilon Rally4. Tra le vetture storiche, il più veloce è stato Marco Casalloni, su Peugeot 205 con Giovanni Figoni alle note, che ha concluso il secondo dei due passaggi in 1’53”.

Alle 15 si è tenuta la cerimonia di partenza in Piazza Sella, a Iglesias, che ha segnato l’inizio della gara, con al via oltre 75 vetture tra Moderno e Storico.

Il programma odierno prevede le prime due prove, da ripetere due volte, come nell’edizione 2025. Si tratta della speciale Is Arruastas (4,67km, partenza della prima vettura alle 15.15 e alle 18.25), ricavata alle porte della città di Iglesias su un tratto stradale recentemente asfaltato e dunque dal manto impeccabile, e della Bacu Abis (9,42km, ore 15.55 e 19.05), che coinvolgerà la frazione di Carbonia e regalerà un’avvincente seconda tornata in notturna. Tra il primo e il secondo passaggio, dalle 16.30, le auto effettueranno un riordino sul lungomare Amerigo Vespucci di Portoscuso e, dalle 17.40, una tappa al parco assistenza di Via Pacinotti (a Iglesias). Dopo le prime quattro prove, ci sarà il riordino notturno al Campo Sportivo Monteponi di Iglesias.

I tratti stradali interessati dalle prove verranno chiusi al traffico 80' prima della partenza della prima vettura in gara nella speciale e riaperti dopo il transito della “vettura scopa”, che chiuderà il convoglio di sicurezza dopo l’ultimo equipaggio. Orari e i blocchi indicati potrebbero subire delle modifiche dettate da ragioni di sicurezza. La direzione gara, attraverso i dispositivi di tracking, gli ufficiali di gara e le forze dell’ordine dislocate lungo il tracciato, vigilerà e gestirà eventuali criticità sul percorso.

Il Sulcis Iglesiente accoglie il rally a braccia aperte. In piazza Sella, a Iglesias, la musica di Radio Sintony, il motorhome con i simulatori della Wac Arena e lo shop con l’abbigliamento e gadget ufficiali del rally. Nel parco assistenza, a Carbonia, domani mattina farà tappa Radio Sintony, e ci sarà l’esposizione statica di auto storiche. Tante le iniziative organizzate per garantire dei punti ristoro nei pressi delle prove. A Perdaxius, anche quest’anno il campo sportivo sarà il cuore della festa, con giochi gonfiabili, musica e ristori. La novità sarà la tribuna con 250 posti lungo la prova. Anche a Villaperuccio il campo sportivo si trasformerà in un punto di riferimento, con musica e ristori.

Il Rally Sulcis Iglesiente vale come primo round della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, valido anche per la Gr Yaris Rally Cup, il Michelin Trofeo Italia National, il Trofeo Pirelli Accademia Crz e assegnerà il Trofeo Cammino Minerario di Santa Barbara (primo equipaggio “due ruote motrici”) e il Memorial Tommy Rossi (ultimo in classifica).

La gara è organizzata dalla Mistral Racing con il supporto della Regione Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, della Delegazione Sardegna Aci Sport, dell’Aci Cagliari, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e di dodici Comuni: Iglesias, Carbonia, Giba, Gonnesa, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias e Villaperuccio.

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