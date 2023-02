Al via da oggi le iscrizioni alla prima edizione del Rally Sulcis Iglesiente, in programma da venerdì 17 a domenica 19 marzo con partenza e arrivo a Iglesias, parco assistenza a Carbonia e il coinvolgimento di altri undici Comuni. La manifestazione, organizzata dalla scuderia iglesiente Mistral Racing con il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, della Fondazione di Sardegna e dell’Aci Cagliari, prevederà tre gare in una: Rally Moderno, Rally Storico e Regolarità Sport, valide per i campionati regionali Aci Sport Delegazione Sardegna. In più, la gara di regolarità vale come secondo round della Coppa Regolarità Sport, trofeo nazionale organizzato da Pro Energy Motorsport con il supporto di Zero-Time, main sponsor che garantirà premi per ciascun raggruppamento.

Le iscrizioni al Rally Moderno sono aperte fino a mercoledì 8 marzo, per il Rally Storico ci sarà fino a lunedì 13 marzo, così come per la Regolarità Sport, per la quale si attende del regolamento particolare di gara 2023. In virtù della proroga al 20 marzo della norma federale sui nuovi serbatoi di sicurezza, il Rally Sulcis Iglesiente sarà tra le gare 2023 a cui potranno partecipare le vetture con l’allestimento previsto nei campionati 2022.

Le tre specialità si correranno sugli stessi percorsi, per un totale di 391,79 chilometri (62,91 cronometrati). La cerimonia di partenza è prevista per sabato 18 alle 18 in Piazza Sella, mentre la speciale d’apertura Fluminimaggiore-Iglesias (7,38 km) si correrà in notturna (start alle 19.15), con riordino al Campo Sportivo Monteponi. Domenica i tre passaggi sulle prove Narcao (6,15 km, ore 9.42, 12.57 e 16.17), Nuxis-Santadi (7,49 km, ore 10.15, 13.30 e 16.50) e Perdaxius (4,87 km, ore 10.49, 14.04 e 17.44), intervallate dalle assistenze a Carbonia, dai tre riordini, i primi due a Tratalias e l’ultimo alla Cantina di Santadi, partner della manifestazione, e dal controllo timbro di San Giovanni Suergiu. Il Rally Sulcis Iglesiente coinvolgerà i territori di Iglesias, Carbonia, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.



Premio Aci per Farris e Pirisinu. Venerdì pomeriggio, nella sede dell'Aci Sassari, il pilota Sergio Farris e il codriver Giuseppe Pirisinu hanno ricevuto dalle mani del presidente Giulio Pes di San Vittorio il premio per la stagione 2022 relativa al Campionato Italiano Rally Autostoriche 4°Raggruppamento (CIRAS), al CRZ 9°zona classe RGT e alla Finale Coppa Italia classe RGT.

