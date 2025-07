Una notte di adrenalina, tecnica e colpi spettacolari ha infiammato gli spazi esterni della palestra N°2 in Via Toti, dove è andata in scena la nona edizione di “The Night of Super Fight”, il galà di muay thai organizzato dalla Alias Gym di Alessandro Alias.

Dalle 22 fino alle 2:30 del mattino, ben dodici incontri hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, culminando con l’assegnazione del titolo italiano AM WBC.

La manifestazione, molto partecipata, è stata strutturata in due momenti distinti: Under Card e Main Card.

Ad aprire la serata sono stati due match di light contact: Marco Floris (9 Monkeys Academy) e Noemi Rinetti (Cerbero Gym) si sono imposti nei rispettivi incontri, uno maschile e uno femminile.

Prima dell’inizio degli incontri full contact, il ring ha accolto Nicola Mancosu, fresco campione italiano dei pesi gallo di pugilato.

A lui è stato consegnato un riconoscimento speciale direttamente dalle mani di Alessandro Alias, in un momento simbolico che ha unito idealmente le discipline da combattimento.

Nella sezione UC full contact, a brillare sono stati gli atleti di casa: Enrico Cuccu, Daniele Friargiu e Giovanni Fulgheri, tutti portacolori della Alias Gym, hanno ottenuto nette vittorie.

Nella Main Card, il livello si è alzato ulteriormente con match internazionali e combattimenti ad alto tasso tecnico e spettacolare. Vittorie prestigiose per: Alessandra Manenti (Yamabushi Gym), che ha superato la francese Melissa Osouf (TKAO Muay Thai). Mattia Tappara (Wolves’ Den), vincente sul siciliano Angelo Fiamingo (Dinamita). Tayro Muru (Team Muru), che ha battuto per KO tecnico Badr Ghazi (Imbesi). Elisabetta Solinas (Thaipan Gym), autrice di una performance lampo contro la spagnola Nerea Rubio (KO dopo appena 30 secondi!). Federico Mazza (SMTA), che ha messo al tappeto Muzzi Hamdaoui (Thai Boxing Bellinzona). Francesco Sotgiu (Thaipan Gym), vincitore sullo svedese Lucas Porst (South Side Arena).

Gran finale con il match più atteso: Matteo Zucca, 18 anni, talento sardo della Alias Gym, ha affrontato e sconfitto Luca Buonamico (26 anni, team Tagliente) per il titolo italiano AM WBC. Dopo cinque round intensissimi da due minuti, Zucca ha conquistato la cintura con decisione unanime dei giudici, centrando così il primo titolo della sua giovane carriera.

