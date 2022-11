Ci sono anche 8 equipaggi sardi tra i 153 al via del Rally del Lazio, attesissima Finale di Coppa Italia Aci Sport che si disputerà domani e sabato con base a Cassino.

I protagonisti. Spiccano i neo campioni italiani di 4º Raggruppamento, Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, portacolori dell’Autoservice Sport su Abarth 124 Rally, e Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò (Seat Ibiza Cupra D, Mistral e Ogliastra Racing), che difenderanno la vittoria di classe ottenuta a Modena nel 2021. In gara anche Moreno Fosci-Mirko Valentino (Renault Clio), i gialloblù Franco Canalis-Virginia Mancini (Renault Clio) e Paolo Angius-Francesca Piras (Peugeot 106 S16). A questi si sommano i tre equipaggi del Sardegna Racing Team: Francesco Fois-Lorenzo Vacca (Mini Cooper S), Andrea Pisano-Luigi Cerasi (Citroën C2 Vts) e Pietro Lilliu-Alberto Sirigu (Suzuki Swift).

Il commento. “Non abbiamo auto per puntare all’assoluta ma faremo del nostro meglio. Qui a Cassino c’è tanto entusiasmo, siamo stati accolti bene e siamo felici di essere qui a rappresentare la Sardegna”, ha commentato il navigatore Giorgio Aricò. “Oggi abbiamo effettuato le ricognizioni: le speciali sono belle, veloci e insidiose. Due sono in salita, un’altra è una prova spettacolo cittadina. In generale servirà grande concentrazione soprattutto nei tratti più stretti e in discesa, dove non sono consentiti errori. Rimane l’incognita meteo, speriamo che tenga”.

Il programma. Previsti 83,59 chilometri cronometrati spalmati in 7 speciali. Domani si comincia con lo shakedown di Belmonte Castello (7.30) e la partenza alle 14 alla volta della Infiniti Terelle (14,65 km, ore 14.25 e 20.25), da ripetere una seconda volta dopo aver disputato la prova spettacolo Pico Show (2,65 km, ore 16). Sabato i doppi passaggi su Vitocuso (13,6 km, ore 8.15 e 14.25) e Greci-Pico (12,12 km, ore 9.55 e 16.05), con arrivo a Cassino (18.15).

Magliona. Intanto, sul circuito di Misano, Omar Magliona proverà ad conquistare il Master Tricolore Prototipi. Il campione sassarese, che ha vinto 6 delle 10 gare disputate al volante della sua Norma M20 Fc Honda, è in testa alla classe Cn dopo la grande rimonta compiuta al Mugello e cercherà di consolidare il primato aggiudicandosi le ultime due gare, in programma alle 15.10 di sabato e alle 10.20 di domenica.

“Non vediamo l’ora di poterci giocare le nostre chance per il campionato, spero solo che tutto si svolga nella maniera più sportiva e avvincente. Questa prima stagione in pista è stata finora ricca di soddisfazioni e cercheremo di coronarla al meglio, anche se poi i risultati raggiunti e la competitività mostrata sono già di livello, tanto che abbiamo vinto più della metà delle gare, in alcuni circuiti perfino all’esordio. Stavolta la posta in gioco è decisiva, le parole d’ordine sono determinazione e concentrazione massima: non possiamo permetterci alcun errore”.

