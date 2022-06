La terza giornata del Rally Italia Sardegna 2022 è lunga e complicata. Proibitive le temperature, anche per gli equipaggi in gara, che oggi fanno i conti con 8 prove speciali senza fare mai ritorno in assistenza ad Alghero. Hanno effettuato solo un cambio gomme al giro di boa a Buddusò.

Nella mattina 4 prove, i doppi passaggi della Tempio Pausania e l’insidiosa Erula-Tula. La prima speciale tempiese è stata condizionata dall’incidente del finlandese Lappi, partito da leader dell’assoluta dopo le prove di ieri e poi costretto al ritiro. Illeso l'equipaggio, ma la Toyota Yaris Gr Rally1 è stata irrimediabilmente danneggiata all’asse posteriore, con la ruota e la sospensione posteriore sinistra completamente divelta dopo l'urto contro una roccia. Così, speciale 10 vinta dall’estone della Hyundai, Tänak, nuovo leader, e chiusa anzitempo con tempi imposti dal 20º equipaggio in poi. Tänak ha vinto anche il primo passaggio sulla Erula-Tula e ha conservato il primato nella generale anche dopo che Breen (Ford Puma) ha siglato il miglior tempo nell’A1 Tempio Pausania 2 e si è confermato l’uomo da battere mettendo la sua Hyundai numero 8 davanti a tutti nella Erula-Tula 2. Fuori dai giochi il suo compagno di squadra Neuville, protagonista di un incidente.

Si arriva così alle prove del pomeriggio, le doppie tornate su Coiluna-Loelle (21,6 km, ore 13.38 e 16.08) e Monte Lerno di Pattada (17,01 km, ore 14.46 e 17.16), con Tänak in testa seguito da Breen (Ford Puma Rally 1 a 30”9) e è Sordo (Hyundai i20 Rally 1 a 41”2).

I sardi. Out Francesco Marrone-Francesco Fresu a causa della rottura del differenziale. Oggi non hanno corso, la macchina è sotto i ferri e rientreranno in gara domani col Super Rally. Ritiro per Lorenzo Vacca e Francesco Fois, che ieri hanno rotto il motore in trasferimento: “Una vera delusione non poter completare la gara, ma purtroppo siamo riusciti a correre solo un quarto delle prove previste. Peccato”, ha commentato il navigatore di Villasor.

Nuovamente in gara i fratelli iglesienti Giacomo e Davide Spanu, con la Ford Fiesta di nuovo a disposizione dopo la sostituzione della cinghia servizi.

Al momento 28º il navigatore sardo Pudda, alle note di Biolghini e 42º Tali, pilota di Arzachena navigato da Cristina Caldart.

Eventi. Intanto, ieri sera, al Padoglione Aci si sono svolte le premiazioni dei piloti e dei navigatori sardi protagonisti a livello nazionale nei campionati Aci Sport. A Ittiri, invece, prosegue il campus Aci Sport e-Academy Green by Smart e-Cup, che vede protagonisti 10 ragazzi U18 ed è stato organizzato da Aci Sport e Aci Sassari. Oggi, per loro, la visita del presidente dell'Automobile Club Italia Angelo Sticchi Damiani e del segretario generale Gerardo Capozza.

