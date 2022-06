Il Rally Italia Sardegna 2022, quinta prova del Mondiale Wrc, si è aperto ieri nel segno del belga della Hyundai, Thierry Neuville, che dopo essere stato il più veloce nello shakedown di Olmedo, ha vinto la speciale d’apertura Olbia-Cabu Abbas davanti a Katsuta ed Evans del Toyota Gazoo Team. All’apprezzatissima prova spettacolo cittadina disegnata dal due volte campione del mondo Tiziano Siviero, hanno assistito migliaia di persone e anche oggi, in prova e nel parco assistenza algherese, si è rivisto il pubblico delle grandi occasioni.

Le prove. Questa mattina le auto hanno lasciato Olbia alla volta delle prove di Terranova 1 e Monti di Alà-Buddusò 1, vinte rispettivamente dalle Toyota Yaris Gr di Evans e Lappi. I secondi passaggi sulle due speciali se li è invece aggiudicati entrambi lo spagnolo della Hyundai Dani Sordo, che si è così portato al quinto posto nella classifica assoluta, che dopo cinque prove vede Tänak (Hyundai) al comando davanti a Lappi e Loubet (Ford). Out e rientrati in corsa col Super Rally Evans (Toyota) e l’iglesiente Spanu, poi costretto di nuovo ad abbandonare la corsa. Dopo 5 prove, 42º posto il navigatore sardo Pudda, alle note di Biolghini, e al 47º, primo dei sardi, i veterani Marrone-Fresu. Nel pomeriggio in programma la Osilo-Tergu (14,63 km, via 15.18 e 17.48) e la Sedini-Castelsardo (13,26 km), già in corso i primi dei due passaggi sulle speciali.

© Riproduzione riservata