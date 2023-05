Svelati i 74 equipaggi - tra cui gli 8 sardi - al via del Rally Italia Sardegna, sesta prova del Campionato del Mondo Wrc. La 20esima edizione del Ris, che si svolgerà dal primo a quattro giugno con base a Olbia.

La manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia col supporto della Regione Sardegna sarà valida anche per il Wrc2, il Wrc3 e il Mondiale Junior e registrerà la presenza di equipaggi provenienti da 27 nazioni diverse: Italia (18), Finlandia (7), Francia (5), Spagna (4), Estonia (4), Belgio, Svezia, Irlanda, Giappone, Gran Bretagna, Principato di Monaco, Norvegia, Lussemburgo, Bolivia, Argentina, Perù, Repubblica Céca, Polonia, Paraguay, Germania, Portogallo, Austria, Ungheria, Qatar, Turchia, Kenya, Croazia.

Gli equipaggi. Nel Wrc, saranno 9 le Rally1 ibride, affidate ai piloti ufficiali Hyundai (Neuville, Sordo e Lappi), Toyota (Ogier, Rovanperä, Evans e Katsuta) e Ford (Tänak e Loubet).

Ben 39 le auto al via del Wrc2. Tra gli equipaggi stranieri spiccano Greensmith, Solberg, Mikkelsen, Pajari, Gryzin, Suninen, Rossel, Ciamin, Kajetanowicz, Marczyk e Prokop, giuro alla 18ª partecipazione. Tra gli italiani, oltre al campione Wrc2 master Mieli, presenti anche le Skoda Fabia di Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, Nicola Tali-Massimiliano Frau, del lombardo Pablo Biolghini navigato da Stefano Pudda e la Ford Fiesta Rally2 di Francesco Tali-Chiara Corso.

Ai tre equipaggi iscritti esclusivamente al Wrc3, se ne sommeranno anche sei degli otto iscritti al Mondiale Junior.

I sardi. Occhi puntati anche sugli altri sardi ai nastri di partenza. Non poteva mancare Francesco Marrone, l’unico ad aver disputato tutte le edizioni del Ris, che correrà su Peugeot 208 T16 in coppia col fidato navigatore Francesco Fresu. Il recordman della gara quest’anno dovrà fare i conti anche col figlio Stefano, navigato da Claudio Mele su Peugeot 208 Rally4 come Davide Bianco-Luigi Pittalis, Michele Liceri-Salvatore Mendola, Fabrizio Schirru-Fabio Salis. Sfida in famiglia anche per i navigatori Veronica e Paolo Cottu: la prima, unica dama sarda, sarà alle note di Gianluca Mara su Peugeot 208, il padre, Paolo, sarà sulla Skoda Fabia Evo guidata da Giuseppe Pozzo.

I risultati del weekend. Lo scorso fine settimana, Antonio Gudenzi e Marco Demontis hanno chiuso al settimo posto la prima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, la 107ª Targa Florio. Tutti gli equipaggi di Aci Team Italia hanno gareggiato sulle Renault Clio Rc5n Rally5 e il pilota di Torralba e il navigatore di Santa Maria Coghinas hanno chiuso con un distacco 2’30”5 dai vincitori, Pesavento-Frigo. Nella classifica finale ufficiale, Gudenzi-Demontis sono invece al 36º posto a 10’04”3 dai vincitori assoluti Crugnola-Ometto. Nello Storico, invece, trasferta sfortunata per Sergio Farris e Roberto Spagnoli (Porsche 911 Carrera Sc), quinti dop9 le prime due prove ma costretti al ritiro dopo la terza speciale.

