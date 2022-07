Fine settimana da ricordare per l’olbiese Mattia Ricciu, che 42º Rally Internazionale Casentino, valido come 3ª prova dell’International Rally Cup, ha ottenuto un 24º posto assoluto e la vittoria nella classifica Under25. Il giovane portacolori della Mistral Racing, in gara su Peugeot 208 col fidato navigatore Enrico Gallinaro, ha completato la gara in 1’13”02 e chiuso a 8’13”7 dai vincitori. Soddisfazioni anche nello Storico, dove è arrivato il 4º posto assoluto e 1º di classe per il navigatore dell’Autoservice Sport, Stefano Pudda, è il pilota Manuel Piras, sardo trapiantato in Toscana.

Rallycross. Non è andata altrettanto bene a Valentino Ledda, altro portacolori del team gialloblù. Il pilota di Burgos, impegnato al Castelletto Circuit di Pavia nella 4ª prova del Campionato Italiano Rallycross, è finito fuori pista nel corso della prima semifinale, round in cui era partito in prima fila, ed è stato costretto al ritiro, non riuscendo così ad approfittare del coefficiente 1,5 che gli avrebbe potuto fruttare punti preziosi in chiave tricolore.

Salita. Può infine ritenersi soddisfatto Giuseppe Vacca (Osella Pa30 a 26”58), 7º assoluto e 4º di classe E2Sc 3000 alla 57ª Rieti Terminillo - 55ª Coppa Carotti, cronoscalata valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Aci Sport.

