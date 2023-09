La ventesima edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino avrà 56 equipaggi iscritti al Rally Moderno, quarta prova dell’Italiano Rally Terra con coefficiente maggiorato a 1,5, e valido anche per la Coppa Rally di Zona 9, il Campionato Regionale Delegazione Sardegna.

Al via tutti i protagonisti della lotta per la conquista del tricolore, a partire dai leader Paolo Andreucci e Rudy Briani e dai vincitori dell’edizione 2022 Nikolay Gryazin e Kostantin Aleksandrov (secondi a nove lunghezze di distacco grazie ai successi nelle due gare precedenti).

Entrambi saranno, come Alberto Battistolli e Simone Scattolin, al volante della Skoda Fabia Rs Rally2, auto al debutto su terra in Italia. Di scena a Berchidda anche altre quattordici auto Skoda Fabia R5/Rally2, comprese quelle di Oldrati, Panzani, Grossi, Romagna, Dati, Gianesini e del sammarinese Vagnini, navigato dalla tedesca Rucker. Arriveranno in Gallura e nel Monte Acuto anche i finlandesi Jakko Lavio e Pasi Haataja (Skoda Fabia), il greco Nikolaos Pavlidis navigato dall’irlandese Allan Hareyman (Skoda Fabia Evo) e gli argentini Biondi-Soria Sanchez(Peugeot 208 Rally4).

Tra le R5, a rappresentare la Sardegna saranno Nicola Tali e Massimiliano Frau (reduci dalla sfortunata trasferta all’Adriatico), Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, Fabrizio Marrone e Francesco Fresu, Auro Siddi e Giuseppe Maccioni, Maurizio Pusceddu e Veronica Cottu (una delle sette navigatrici al via, protagonista di una sfida in famiglia con il padre Paolo, alle note di Giuseppe Pozzo).

Il Rally sarà valido anche per il Trofeo Pirelli Star Rally4 Terra e per quello N5 Italia, in cui sarà battaglia a tre tra Negri-Zegna (Citroën Ds3), Bizzozero-Tosetto (Ford Fiesta) e Camporese-Zanotti (Citroën Ds3). Sempre nella Rc2n, lotta tra le Mitsubishi Lancer Evo X di Lambroni-Arca e Budroni-Budroni, la Subaru Impreza Wrc Sti di Melegari-Fenoli e la Peugeot 207 di Vanni-Murranca.

Nelle Rally4, anche il giovane promettente Matteo Fontana navigato da Alessandro Arnaboldi, Cogni-Colapietro e i sardi Stefano Marrone e Stefano Pudda, Piccinnu-Figoni, Biancu-Pittalis. A caccia di punti preziosi per la Coppa Rally di Zona anche Valdarchi-Aricò e Fois-Piras. Curioso debutto in tuta e casco dopo tanti rally da fotografo per il padrese Gian Mario Fodde, alle note di Andrea Addis su Renault Clio Rs Line.

