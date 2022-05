Cinque equipaggi sardi saranno tra i 110 al via del 29º Rally Adriatico, che si correrà tra domani e domenica e sarà valido come seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (72 partenti), Auto Storiche (19), Baja (19), Junior e Coppa Rally di Zona 5. La gara, che si è spostata dal Maceratese ai dintorni di Urbino, in particolare a Cagli, Fossombrone e Fermignano, si aprirà domani con lo shakedown e domenica prevederà tre speciali da ripetere tre volte, quelle di San Fiorano (8,91 km), Molleone (9,28 km) e Montalto Tarugo (5,21), con arrivo a Urbino.

In gara. Nel Cirt, su Skoda Fabia R5 numero 14, Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, portacolori dell’Autoservice Sport come Ivan Pisciottu e Gian Franco Tali, sulla Fabia Evo2 numero 21. Nicola Tali e Marco Mirabella del Cornia Pistons saranno invece in gara sulla Skoda Fabia R5 numero 19.

A rappresentare il Sardegna Racing Team, scuderia reduce da un weekend vincente a Pistoia, ci saranno Fabrizio Piccinnu e Giovanni Maria Figoni (Peugeot 208 numero 71) e, per la prima volta insieme, Fabrizio Schirru e Marco Demontis (Peugeot 208 Gt Line numero 59).

