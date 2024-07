Come di consueto, anche quest’anno nelle prime settimane estive la Raimond Sassari si conferma attivissima sul mercato. L’ambizioso sodalizio turritano sta lavorando alacremente alla costruzione del roster che affronterà il prossimo campionato di A Gold maschile di pallamano e, dopo una stagione 2023/24 al di sotto delle aspettative, in casa rossoblu si lavora per cambiare rotta.

Il quinto rinforzo, ufficializzato in serata, è il terzino Alex Coppola. Il giocatore, nato a Bressanone il 18 agosto 2003, ha vestito la maglia del Cassano Magnago dal 2018 al 2022 e disputato gli ultimi due campionati tra le fila del Carpi.

Il commento. “Ho accettato la proposta della Raimond Sassari perché ritengo possa essere un’occasione molto interessante. Approdare in una squadra che lotta per vincere titoli è un’opportunità importante per un giovane come me. Farò parte di un ambiente che mi consentirà di crescere come giocatore e come persona. Spero di offrire un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi di squadra e società”, ha sottolineato Coppola.

Gli altri acquisti. Nei giorni scorsi, la Raimond aveva annunciato l’arrivo del regista cileno Aaron Codina, che nell’ultima stagione ha segnato ben 226 con la maglia del Cingoli. Codina vanta trascorsi nel Tolosa, nel Cordoba e ha preso parte a cinque mondiali con la casacca della nazionale. Due i sassaresi che rientrano nel gruppo Raimond, il portiere Marco Spanu, dopo un anno di pausa, e Luigi Passino, che sarà responsabile dell’area tecnica. Tra le new entry, invece, spiccano il terzino bosniaco, classe 1996, Dino Hamidovic, gran tiratore e ottimo difensore, e il pivot marocchino Moahammed Miri, 34enne vice campione turco col Sakarya.

Confermati i determinanti Giovanni Nardin ed Umberto Bronzo, così come Oliveira, il portiere Pavani, Aldini e capitan Brzic. Avevano invece fatto le valigie al termine del campionato Vranacc, Della Vecchia, Sampaolo, Halilkovic, Manojlovic e Kleineidam, che era arrivato durante la finestra di mercato invernale.

Finali nazionali. Dopo un’annata amara che aveva portato alla retrocessione in A2 femminile, la Lions Sassari si è riscattata nel beach handball classificandosi seconda nelle finali giocate a Riccione. Le leonesse si sono arrese per 2-0 nella finale col Chiaravalle ma, hanno compiuto un convincente cammino che darà alle turritane un’iniezione di fiducia in vista della prossima stagione di pallamano. Nei giorni scorsi si sono disputate anche le finali nazionali giovanili. La Verdeazzurro ha chiuso 20ª in U15 maschile e fuori dalla Top10 nella U15 femminile. Nel Trofeo Open, Nuoro si è classificata 3ª nel femminile U15, Villacidro 5ª e Sassari 8ª in U13, mentre Nuoro ha chiuso 5ª nell’U13 misto.

Arbitri. Motivo d’orgoglio per la sezione arbitri sarda la notizia della designazione della sassarese Andrea Pepe per la fase finale degli Ehf Euro 2024, che si disputeranno dal 28 novembre al 15 dicembre.

© Riproduzione riservata