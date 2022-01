L’Europe Cup di tennistavolo femminile è alla stretta finale. Il Quattro Mori Cagliari gioca domani al Palatennistavolo, inizio alle 18,30, il match di ritorno dei quarti di finale contro le ungheresi del Budaorsi Sport Club. Sabato nel match di andata, il team cagliaritano si è imposto in Ungheria per 3-1 mettendo più di un piede in semifinale. Traguardo ancora più importante perché consentirebbe la partecipazione alla Champions League nella prossima stagione. Le ragazze allenate da Mattia Contu preparano la partita tra il viaggio di ritorno da Budapest e il match di campionato giocato lunedi, e pareggiato 3-3 con la Bagnolese.

In campo ci saranno le rumene Andreea Dragoman e Tania Plaian, protagoniste nella cavalcata in Europa, dove il Quattro Mori è imbattuto dopo le due fasi a gironi e il match di andata. E’ in forse il gioiello di casa, Rossana Ferciug, infortunata, in caso di assenza il suo posto sarà preso da Wej Jian. Il Budaorsi dovrebbe confermare le esperte Fazekas e Pota (numero 53 del mondo), la numero tre sarà una tra le giovani Dari, Csiszar e Juhasz. Proprio le vittorie di Dragoman e Plaian con Pota hanno scardinato le certezze ungheresi. La prima si è imposta in quattro set, di cui due vinti agevolmente. Plaian, in vantaggio di due set, è stata raggiunta, ed al quinto ha vinto annullando un match point.

La partita sarà trasmessa in diretta nel canale TV della Federazione Europea, Ettu TV.

