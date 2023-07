L'obiettivo del Monastir è riprendere subito l'Eccellenza lasciata a metà aprile e, in vista del nuovo campionato di Promozione, la società del presidente Marco Carboni ha definito altri quattro acquisti.

Il nuovo direttore sportivo Matteo Zanda, rientrato dopo un anno al Guspini, ha raggiunto l'accordo per portare in biancoblù due centrocampisti di spicco: Alessio D'Agostino, reduce da tre stagioni alla Ferrini e protagonista nei due terzi posti consecutivi dei cagliaritani, e Gianmarco Paulis, classe '95 proveniente dal Lanusei ma con esperienze (dopo le giovanili del Cagliari) anche fuori dalla Sardegna alla Sanremese e in Svizzera col Losanna. Poi due ritorni ad arricchire ulteriormente la rosa: Federico Anedda, attaccante centrale l'anno scorso al Guspini con Zanda e il nuovo allenatore Marcello Angheleddu ma già visto in biancoblù nel 2017-2018 e 2021-2022, e Riccardo Arangino, esterno fuoriquota (2005) che aveva esordito in Eccellenza proprio a Monastir con Nicola Manunza prima di passare un anno fa al Lanusei.

Gli altri. Nelle scorse settimane il Monastir si è accordato col portiere Enrico Galasso, confermato come Demetrio Cossu, Nicola Deias e Federico Poddesu. Dal Guspini sono arrivati anche Michele Angiargia, Fabrizio Frau, Gianluca Riep e Matteo Saias (tranne Frau erano già in biancoblù nel 2021-2022), poi i fuoriquota sono Daniel Basciu, Tommaso Mudu, Matteo Pilloni, Riccardo Pulcrano ed Emanuele Secci.

