Se l’Hermaea Olbia potesse dare i numeri al Lotto, il primo della lista sarebbe il 4. Come i set che sono stati necessari ieri per battere Aragona a domicilio alla 1ª di ritorno della A2 femminile di volley, le vittorie di fila e il posto che occupa in classifica nel girone A.

Domenica la squadra di Dino Guadalupi osserverà il turno di riposo mentre le altre giocheranno, la posizione potrebbe, dunque, cambiare, ma intanto le galluresi vanno alla sosta invernale con 21 punti in saccoccia e 7 successi all’attivo. Un bel modo di salutare il 2021 che volge al termine e tornare in campo il 9 gennaio in casa del Sassuolo con rinnovata fiducia e ambizioni.

E una miglior forma: come spesso accaduto nella prima parte della stagione, anche al Pala Moncada di Porto Empedocle il coach dell’Hermaea ha dovuto rinunciare per infortunio a una giocatrice importante, nello specifico Babatunde. Così le feste capitano a proposito. “Cercheremo di sfruttare la pausa per recuperare a livello fisico: la nostra squadra, come altre, è arrivata un po’ scarica al termine di un periodo denso di impegni”, ha spiegato Guadalupi nel post 3-1 all’Aragona.

“Siamo contentissimi per aver portato a casa l’intera posta in palio: sembrava che la gara potesse scivolare via liscia nel primo set, poi col ritorno di Caracuta Aragona ha cambiato marcia, ma nel prosieguo – ha aggiunto l’allenatore – siamo riusciti a riprendere il bandolo della matassa. Ci prendiamo 3 punti che valgono tantissimo per la nostra classifica”.

