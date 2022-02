Cresce, in quantità e adrenalina, la Marina di Capitana Cup. Anche domenica, in occasione della quarta giornata effettiva, il campionato firmato dallo Yacht Club Quartu Sant’Elena con la collaborazione della Scuola Italia in Vela ha ricevuto nuove adesioni, utili a rimescolare le carte. Ma non a scalfire la sicurezza degli equipaggi di vertice.

La costanza nei risultati dei leader è stata la cifra distintiva della tappa che, in due classifiche su tre, si è tradotta in en plein. E’ il caso delle flotte G34 e Prime vele, dove Echo (Pierluigi Ghiani) e Frida (Cris Invela) hanno vinto tre prove su tre. Tripletta sfiorata invece per SiVi (Pusceddu) tra gli Altura.

Classifica generale. Al netto di otto regate e due scarti, Echo passa in testa ai G34, seguito da Hotel Italiana Assicurazioni (Biritignolo) e Foxtrot (Isola). Nella categoria Altura, SiVi incrementa il vantaggio su Wyuna (Cottiglia) e Free Emotions (Fadda). Primato confermato anche per Frida, che tra le Prime Vele precede Free Dream (Fadda) e Diversa (Gessa).

La prossima tappa è in calendario domenica 20 febbraio.

© Riproduzione riservata