Centoquaranta partecipanti, una prima edizione andata ben oltre le aspettative: è stata un successo, il trial di Pixinamanna che ha portato a Pula i runners della specialità arrivati da ogni parte dell’Isola. La gara, organizzata dall’Asd Atletica Pula, ha permesso di scoprire gli scorci del territorio di Pula più suggestivi: un appuntamento che di sicuro verrà replicato anche il prossimo anno.

Giuseppe Palmas, allenatore dei podisti dell’Atletica Pula, spiega come il risultato raggiunto dalla manifestazione sia più che soddisfacente: “Questa gara, nata sulla spinta del Comune e dall’ente Parco di Gutturu mannu per mostrare la bellezza di queste montagne, è stata organizzata in poche settimane e sinceramente non sapevamo cosa aspettarci. Il trial è una competizione diversa dalle altre gare podistiche, temevamo che ai nastri di partenza si presentassero pochi atleti, invece le iscrizioni sono state tantissime: per prendere parte a questa gara sono arrivati appassionati da ogni angolo dell’Isola”.

La gara maschile di 27 km è stata vinta da Angelo Todde dell’Am Olbia, quella femminile dalla slovacca Katarina Sulikova, Runcard. Nella distanza dei 15 km, in campo maschile trionfo di Francesco Addari della TriSinnai: tra le donne, successo di Federica Frongia dell’Atletica Capoterra.

