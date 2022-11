Una corsa immersi nella natura per scoprire le bellezze del territorio di Pula. Sabato mattina, nel parco di Pixinamanna, si terrà il 1° Trial Pixinamanna, corsa in montagna organizzata dall’Asd Atletica Pula, con il patrocinio del Parco di Gutturu Mannu e del Comune di Pula, e in collaborazione con Forestas e Sardegna Ricerche. La gara, che prenderà il via dall’Edificio 2, prevede uno short trail di circa 15 km, con 530 metri di dislivello positivo: per i runners più allenati, invece, il trail sarà di 27 km, con 1000 metri di dislivello. L’Atletica Pula ha organizzato anche una camminata ludico-motoria non competitiva di circa 6 chilometri sul percorso “Quota 100” e sulla strada sterrata e cementata che si estende accanto il Parco tecnologico.

In occasione dell'evento sarà effettuato il monitoraggio di alcuni atleti volontari nell'ambito delle attività del progetto strategico "Medicina e sport", che vede coinvolti Sardegna Ricerche, il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna. Il progetto prevede la nascita di un Laboratorio-Campus di scienza e tecnica dell'esercizio fisico, dello sport e delle attività motorie, una struttura innovativa dove i risultati degli studi scientifici saranno calati nella pratica, con l'obiettivo di diventare punto di raccordo tra ricerca, sport e salute.





