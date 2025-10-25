«Il contratto di locazione sta per terminare, fra qualche mese ci ritroveremo senza neppure un locale per gli allenamenti e duecento atleti finiranno in strada».

La società sportiva Se.Sa Boxing di Porto Torres lancia un appello all’amministrazione comunale e alle aziende locali affinché possano trovare una soluzione idonea per consentire ai tanti giovani pugili di poter usufruire di una nuova palestra, anche attraverso il supporto ad un progetto di riqualificazione sostenibile di una struttura comunale, in accordo con il Comune, uno spazio in affitto in concessione.

La Se.Sa è una delle realtà del territorio che da diversi anni sforna talenti della boxe, uno degli sport che a Porto Torres rappresenta una vera tradizione.

«Negli ultimi mesi le difficoltà logistiche stanno creando notevoli difficoltà nelle attività preparazione ai vari tornei, si continua a vincere ma andare avanti così è diventato impossibile», spiegano i maestri Antonello Loi e Pietro Pintadu. Nella dirigenza la preoccupazione è tanta.

Dal 2018, la società sportiva ha portato avanti iniziative, sostenendo costi e autofinanziandosi, un impegno che intendono mantenere, ma è necessaria una palestra adeguata per accogliere le giovani promesse della boxe.

