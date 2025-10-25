La capolista Guspini ospita il temibile Calcio Pirri per riscattare la sconfitta di Arborea. Gli ospiti di Davide Meloni, ancora imbattuti, cercano di allungare la serie positiva di sette risultati.

All’“Annunziata” il Castiadas riceve la Tharros, mentre il Terralba, secondo insieme ai biancoverdi, attende il Vecchio Borgo Sant’Elia.

Il Selargius torna al “Virgilio Porcu” per affrontare l’Arborea, deciso a lasciarsi alle spalle la sconfitta a tavolino con lo Jerzu, che ospita il Samugheo. «Partita difficile — spiega mister Piccarreta — affrontiamo un avversario ben adattato alla categoria».

Il Cus Cagliari di Lantieri sfida la Baunese a caccia del primo successo interno. Trasferte per Atletico Cagliari (a Ovodda) e Villacidrese (a Uta). A Mogoro si gioca Freccia Parte Montis–Tonara.

Nel girone B l’Alghero, capolista, cerca l’ottava vittoria a Perfugas. L’Arzachena è di scena a Sassari col Campanedda, mentre Usinese e Bosa si affrontano nello scontro diretto al vertice. Bonorva a Castelsardo, Atletico Bono cerca la prima vittoria interna con il Tuttavista. In programma anche Luogosanto–Coghinas, Ghilarza–Macomerese, Li Punti–Thiesi e Stintino–Ozierese.

