È in programma questo pomeriggio, alle 17 al Comunale di Oristano, il derby provinciale del Girone A di Promozione tra Tharros e Terralba Francesco Bellu. Una gara attesa, tra due squadre che si conoscono. All’andata terminò 1-2 per la compagine biancorossa. A dirigere la sfida sarà il signor Edoardo Caddeo della sezione di Cagliari.

La Tharros si presenta all’appuntamento dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Castiadas. Una bella e convincente prestazione quella messa in campo dall’undici allenato da Antonio Lai, con tanti giovani protagonisti in campo, anche se non è arrivata la vittoria. Tre punti che in casa oristanese mancano da 6 gare; dopo la vittoria per 2-3 in casa del Calcio Pirri, infatti, Perilli e compagni hanno collezionato 4 pareggi e 2 sconfitte. In una classifica che, nella parte alta, è molto corta, la Tharros è al momento settima con 31 punti (-6 dal secondo posto), frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Il Terralba, invece, è reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro Lanusei (1-5). Terralbesi che si presentano al derby dopo la separazione consensuale tra il tecnico Maurizio Firinu e la società del presidente Gabriele Frongia. In attesa dell’arrivo del nuovo allenatore, a Oristano la guida tecnica sarà affidata a una soluzione interna alla società. I terralbesi, prima della gara persa contro la capolista, erano reduci da 12 risultati utili di fila, che, dopo un inizio deficitario li aveva portati a quota 28 punti in classifica (7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).

