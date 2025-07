Arrivano i primi frutti del percorso avviato a Ghilarza circa un anno fa da una nuova società di pesistica, il Centro pesistica Sardegna. Una realtà cresciuta grazie all’impegno di Francesco Smoraldi, delegato Fipe per la provincia di Oristano, coadiuvato dal tecnico Nicola Piras.

Ragazzi del Centro pesistica Sardegna di Ghilarza

«Quasi un anno fa, con l’aiuto del Comune, abbiamo deciso di mettere in piedi una palestra per bambini con età compresa dagli 8 ed i 15 anni, preparandoli alla disciplina di Strappo e slancio», racconta Smoraldi. E prosegue: «Affiliata alla Fipe, la palestra ha potuto contare anche dell’attenzione di uno dei più grandi tecnici Federali come Gonario Grobu, che sostiene il nostro progetto». Tutto è partito con appena quattro iscritti che hanno iniziato ad allenarsi nel 2023.

Tra novembre e dicembre i primi risultati: Gabriel Argiolas e Andres Carta, nella categoria under 15, hanno conquistato il 6° e 7° posto. Arianna Agus, Rebecca Massidda e Giuseppe Smoraldi si sono distinti rispettivamente con un 2°, 3° e 4° posto nelle loro categorie. Il 22 giugno scorso poi una nuova competizione ha portato risultati importanti. Arianna Argiolas (classe 2014) e Giuseppe Smoraldi (classe 2013) si sono infatti qualificati per il Giocafipe, accedendo di diritto alle fasi nazionali in programma a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1° ottobre.

