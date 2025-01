Maurizio Firinu non è più l’allenatore del Terralba F. Bellu. All’indomani della sconfitta casalinga contro la capolista Lanusei (1-5 il finale) e all’antivigilia dell’impegno infrasettimanale nel derby in casa della Tharros, arriva la notizia della fine del rapporto tra il tecnico oristanese e la società presieduta da Gabriele Frongia. La separazione consensuale è stata ufficializzata dalla società terralbese nella serata di ieri, attraverso un comunicato.

“Il Terralba Calcio – si legge nella nota - comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Maurizio Firinu. Tutta la società desidera ringraziare Maurizio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista dei playoff promozione della scorsa stagione”.

In attesa del nome del nuovo tecnico, domani, in occasione del turno infrasettimanale in casa della Tharros, si opterà per una soluzione interna alla società.

© Riproduzione riservata