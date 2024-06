Il Tortolì prepara la nuova stagione agonistica in Promozione. La società guarda al mercato assieme al nuovo allenatore Mereu.

I nomi dei giocatori sotto osservazione sono top secret. Intanto la società comunica l’interruzione di collaborazione con diversi giocatori utilizzati nell'ultima stagione.

Non vestiranno i colori del sodalizio ogliastrino Leonardo Falconetti, Davide Dessolis, Gabriele Agus, Federico Caredda, Ivano Lotto, Nicola Farci, Luca Deiana.

«A tutti loro - scrive la società - il ringraziamento per il lavoro svolto e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera».

