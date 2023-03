Ritorna in fuga solitaria il Basket Iglesias nel girone Sud del campionato di Promozione Regionale di Basket. Al Nord, invece, la Demones vince il derby di Ozieri e mantiene il vantaggio sulla Pallacanestro Nuoro.

Sud. Vittoria in trasferta per gli iglesienti, che si impongono sul parquet del Genneruxi Cagliari per 48-70. Partita equilibrata per larghi tratti, con i cagliaritani avanti di 5 all’intervallo (25-20). Compagine ospite che esce meglio dal riposo lungo, raggiunge e mette il naso davanti nel terzo quarto (36-37 al 30’). Ultima frazione sotto il segno dell’Iglesias che allunga fino al +22 finale. Tra i singoli, spiccano i 24 punti di Aralossi. Riposa, invece, il Jolly Dolianova, mentre lo Spirito Sportivo ha rinviato la gara contro Sinnai. Netta vittoria esterna, invece, per il Condor Monserrato, sul campo del Madas Siliqua per 45-88. Nelle fila del Condor da segnalare i 22 punti messi a segno da Orrù. Colpo esterno anche del Basket Quartu, in casa del Serramanna, con il punteggio di 48-56 (tra i quartesi, Meloni chiude con 11 punti personali). Conferma casalinga per il Sinis, imbattuto a Cabras, che batte il Beta per 56-41. Infine, vittoria casalinga del Poetto, al termine di una partita tirata, ma sempre guidata dai cagliaritani, contro il Terralba, per 79-74. Nel Poetto il “cecchino” Farci chiude con 24 punti personali.

Nord. La Demones vince la “stracittadina” di Ozieri contro la 80&Co. Basket per 64-43. Davanti al numeroso pubblico, la compagine allenata da Giangiorgio Cadoni ha allungato già in avvio, con il vantaggio arrivato a 21 punti all’intervallo (42-21). Ripresa nel quale la Demones (che chiuderà con il trio Serra, Longu e Pisu top scorers con 16 punti) gestisce la situazione fino alla sirena finale. Alle spalle non molla la presa la Pallacanestro Nuoro che batte l’Aurea Sassari per 69-52. Nuoresi trascinati dalla grande vena realizzativa di Puddu, autore di 27 punti. Rinviata CMB Porto Torres-Ichnos, al 26 aprile, non si è disputata, invece, Nulvi-Arzachena, a causa della mancata presentazione della formazione ospite.

