Pasquale Cossu è il nuovo presidente dell’Arzachena, società che milita nel campionato di Promozione.

La nuova dirigenza punta a rafforzare l’identità di una società, con un passato anche in Serie C, e rilanciare un progetto sportivo ambizioso. «È un onore assumere la presidenza di una realtà che rappresenta tanto per me e per il nostro territorio», dice Cossu, già alla guida della Sigma. «Il nostro progetto unisce competenza, passione e visione: vogliamo costruire un futuro sostenibile, puntando sui giovani e sulla prima squadra».

Nel nuovo organigramma, Federico Cossu sarà vicepresidente e responsabile del settore giovanile, mentre Antonello Zucchi è stato confermato direttore generale.

