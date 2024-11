Due anticipi oggi pomeriggio nel campionato di Promozione. Nel Girone A si gioca Tharros-Villamassargia, nel Gruppo B Coghinas-Usinese.

Grande attesa a Oristano (Sa Rodia), dove la Tharros è chiamata a riscattare le ultime sconfitte che l'hanno fatta precipitare al terzo posto della classifica. Il favore del pronostico è tutto per i biancorossi, che affrontano il Villamassargia, ultimo in classifica e che a inizio settimana ha registrato le dimissioni dell’allenatore Alessandro Perra.

Attesa anche per Coghinas-Usinese, con i padroni di casa che secondi a tre punti dal Buddusò devono assolutamente vincere per non perdere ulteriore contatto dalla capolista.

© Riproduzione riservata