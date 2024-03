La Promozione anticipa per intero oggi pomeriggio: prima di Pasqua si gioca la ventisettesima giornata. Tutte le partite inizieranno alle 15, tranne Tortolì-Atletico Cagliari posticipata alle 16.

La capolista. Dopo otto vittorie di fila il Monastir si avvicina a grandi passi alla vittoria del Girone A. La squadra di Marcello Angheleddu oggi ospita una delle rivali più in forma, il Villamassargia che all'andata impose lo 0-0 alla capolista. «È una squadra difficile da superare, arriva in un momento molto buono ed è fra le migliori del girone di ritorno: dobbiamo cercare di superare questo ostacolo per il nostro cammino», la valutazione del difensore Fabrizio Frau. Il classe '95 ha segnato nello 0-2 di domenica scorsa ad Arzana con l'Idolo, e spesso è stato impiegato in più posizioni anche nella stessa partita. «Il ruolo preferito, per cui sono venuto a Monastir, era terzino destro e penso di averlo fatto solo in una partita in stagione. Credo di aver giocato dappertutto tranne il portiere: è bello che Angheleddu mi veda in più posizioni e, se è utile alla squadra, posso fare anche il portiere». Per il capocannoniere Mauro Ragatzu (29 gol in campionato) e compagni oggi possibile festa anticipata: arriverebbe in caso di successo e contemporanea sconfitta del Castiadas. Ma all'Annunziata l'attenzione principale è in ottica playoff: i sarrabesi secondi ricevono il Terralba terzo a -4. Un successo di casa blinderebbe la seconda piazza, uno ospite rimetterebbe tutto in discussione visto che sono tante in corsa per l'accesso agli spareggi regionali. Nel Girone A, oltre a Tortolì-Atletico Cagliari, le altre sono Arborea-Orrolese, Arbus-Idolo, Gonnosfanadiga-Pirri, Lanusei-Guspini, Selargius-Gialeto e Verde Isola-CUS Cagliari. Quest'ultima si gioca a Carloforte: debutto stagionale al Puggioni, dopo lavori al campo durati quasi un anno.

Girone B. Quattro squadre in tre punti, con la coppia di testa formata da Nuorese e Usinese. Le rivali per promozione diretta e playoff (una rimarrà fuori da tutto) giocano in casa: i verdazzurri ricevono il Posada, la nuova capolista in coabitazione (ha effettuato l'aggancio domenica scorsa) il Sennori. Sul proprio campo anche l'Alghero, terzo a -1 che ospita il Bonorva, e la Macomerese quarta a -3 contro il Luogosanto. Marco Piras debutta da allenatore del Santa Giusta nella trasferta di Siniscola, poi Abbasanta-Coghinas, Fonni-Porto Torres, Stintino-Lanteri Sassari e Tuttavista Galtellì-Ovodda.

