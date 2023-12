Il Guspini Calcio, squadra di Promozione, ha annunciato l’arrivo di Massimiliano Aru. Il classe 2004 arriva in prestito dalla Villacidrese. Cresciuto con quest'ultimi, ha fatto il suo esordio nel massimo campionato regionale e segna all’esordio il primo gol. L’anno successivo si mette in mostra con tante presenze, con 5 gol a referto.

Sempre in Promozione, la Macomerese guidata dal presidente Luciano Sau, ha annunciato l'arrivo di cinque giocatori: Andrea Carta, portiere sassarese classe 2001 vincitore del campionato di Promozione dello scorso anno con il Tempio allenato da Giuseppe Cantara, che vanta anche diverse presenze in serie D con il Lattedolce e la Torres; l'altro è Stefano Spina, esperto centrocampista ec Budoni e Nuorese, Nacho Lerech, attaccante che ha militato nel Bonorva e Nel Li Punti, Diego Giachero, difensore che ritorna nella nostra squadra dopo un breve periodo in Campania e Nanni Fois, centrocampista 2003 che ha iniziato la stagione nel Tempio.

Sul fronte uscite, i biancoazzurri hanno annunciato gli addii di Federico Bassanetti, Nicolò Carrozzi, Dani Fernandez, Dramane Cissè, Alessio Luiu e Maurizio Deiana.

