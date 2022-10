È Nino Cuccu il nuovo allenatore della Paulese. L’esperto tecnico oristanese prende il posto di Antonio Podda alla guida della compagine di Paulilatino, inserita nel girone B del torneo di Promozione regionale di calcio. Dopo un avvio di stagione con un solo pareggio nelle prime 4 uscite si sono divise le strade di Podda e la Paulese.

L’esperienza. A guidare la compagine gialloblu sarà ora Cuccu che, dalla sua, ha un curriculum di tutto rispetto. La sua carriera è legata soprattutto alla Tharros, che ha guidato prima in Interregionale e in seguito nella doppia scalata dalla Prima all’Eccellenza dei primi anni 2000. Non solo, ha guidato anche San Marco Cabras, Ariete Solanas, Terralba Taloro Gavoi (con la quale vinse un torneo di Promozione), Oristanese, Barisardo, la rappresentativa sarda e, infine, il Tonara. A 72 anni una nuova sfida alla guida della Paulese, attualmente in penultima posizione nel girone B di Promozione, con soli due punti all’attivo. Cuccu guiderà il primo allenamento mercoledì, mentre l’esordio è previsto per sabato, a Terralba, contro la Francesco Bellu.

