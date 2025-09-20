Con l’arrivo del weekend, tutto pronto per il ritorno in campo nei maggiori tornei regionali di calcio. Da stasera anche le oristanesi di Promozione saranno impegnate per la seconda giornata di campionato.

Negli anticipi odierni scenderanno in campo Tharros e Ghilarza. Fischio d’inizio, per entrambe, alle 17. I biancorossi, guidati dal tandem Bruno Frongia-Gianluca Pinna, se la vedranno contro il Tonara che, nel primo turno del girone A, è caduta tra le mura di casa contro il Terralba F. Bellu (1-3). La Tharros si presenta all’appuntamento reduce dal positivo esordio in casa del Samugheo (vittoria per 2-3). I ghilarzesi, nel girone B, dopo lo stop dello scorso weekend contro il Luogosanto (1-0) attendono la visita dell’Usinese (vittorioso 7 giorni fa per 2-1 contro l’Ozierese).

Domani, con inizio alle 16, in campo le altre. Nel girone A spicca il derby tra Terralba e Arborea. I padroni di casa, come detto in precedenza, sono partiti nel migliore dei modi, portando a casa i 3 punti nella trasferta tonarese. L’Arborea, invece, dovrà riscattare la sconfitta casalinga subita dal Castiadas (1-3). Diversi gli ex da entrambe le parti. Con la maglia terralbese spiccano Lasi e Ciarniello. Nelle fila gialloblu, invece, gli ex sono Stevanato, Serpi e Cammarota. Anche il tecnico Nicola Battolu ha un passato alla guida delle formazioni giovanili terralbesi. È una doppia trasferta ad attendere le neo-promosse Samugheo e Freccia Parte Montis. I primi saranno impegnati sul campo dell’Atletico Cagliari, mentre i mogoresi andranno a Ovodda. Nel girone B, infine, il Bosa cercherà i primi 3 punti della stagione nella trasferta di Galtellì contro il Tuttavista.

