Fari puntati sulle oristanesi nel campionato di Promozione Regionale di calcio. Saranno ben 3 i derby in programma nei due gironi: Tharros-Terralba F. Bellu e Arborea-Freccia Parte Montis nel girone A, Bosa-Ghilarza nel girone B.

Nel girone A la copertina è dedicata alla sfida di Oristano. Al contrario delle altre gare si scenderà in campo alle 17. Di fronte due squadre che attraversano un positivo momento di forma. La Tharros è reduce dal positivo pareggio sul campo del Castiadas (1-1 dopo essere passata in vantaggio nel corso del primo tempo). Terralba, invece, dopo la vittoria in zona “Cesarini” di domenica scorsa contro il Vecchio Borgo Sant’Elia (1-0 finale con gol del solito Sanna, capocannoniere del torneo) e messa da parte la Coppa Italia (mercoledì è arrivata l’eliminazione ai rigori contro i “cugini” dell’Arborea), è a caccia della prima piazza, distante solamente un punto (Guspini a quota 21, terralbesi a 20). Sarà una sfida aperta e attesa dagli appassionati. Grande attesa anche a Samugheo, dove i padroni di casa ospiteranno proprio il Guspini, primo della classe. L’undici allenato da Giorgio Ferraro, da matricola del torneo, è una piacevole sorpresa. Ottimo inizio di stagione consacrato con il quarto posto in classifica (in coabitazione con la Villacidrese) dopo la bella vittoria sul campo della Cannonau Jerzu per 0-2. Infine, nel girone A, il secondo derby tra Arborea e Freccia Parte Montis. Entrambe arrivano alla sfida con il morale alto. La compagine allenata da Nicola Battolu ha cambiato marcia nelle ultime settimane, con 3 vittorie consecutive e il passaggio ai quarti di Coppa Italia. La neo-promossa mogorese, invece, ha ottenuto domenica scorsa la prima storica vittoria in Promozione (2-1 al Tonara) che ha permesso ai ragazzi di Giancarlo Boi di abbandonare l’ultima posizione della classifica.

Nel girone B, invece, attesa per Bosa-Ghilarza. Per entrambe è grande la voglia di riscattare le sconfitte del turno scorso. Per i bosani l’obiettivo è far punti per continuare ad occupare le posizioni playoff; per i ghilarzesi, invece, l’esigenza di ottenere un risultato positivo per uscire dalle parte bassa della graduatoria.

© Riproduzione riservata