Nuovo acquisto del Castelsardo in vista della nuova stagione in Promozione. La società ha ingaggiato il centrocampista classe 2002, Mattia Fadda, elegante con il piede ma anche capace di tanta grinta in campo,

Reduce dalla stagione 2024/25 al Thiesi, Fadda vanta importanti esperienze nel campionato di Eccellenza con squadre come Taloro Gavoi e Polisportiva Ossese, con cui ha conquistato la Coppa Italia regionale nel 2023. Ha inoltre vestito la maglia del Siligo, dimostrando continuità e affidabilità ovunque sia stato.

