19 settembre 2025 alle 10:36
Promozione, l'uruguaiano Rodrigo Miraglia nuovo acquisto della BauneseNuovo rinforzo con il difensore centrale classe 1988
La Baunese si rafforza con l'arrivo di Rodrigo Miraglia, uruguaiano, difensore centrale classe 1998, ex del Castillos Wanderers Fútbol Club, di Montevideo.
Miraglia è già a disposizione dell'allenatore Masia per rafforzare il pacchetto arretrato. Il giocatore potrebbe essere convocato per la gara interna di domenica contro il Pirri.
Domenica scorsa, gli ogliastrini sono stati battuti per 2-0 dalla Villacidrese.
