La Baunese si rafforza con l'arrivo di Rodrigo Miraglia, uruguaiano, difensore centrale classe 1998, ex del Castillos Wanderers Fútbol Club, di Montevideo.

Miraglia è già a disposizione dell'allenatore Masia per rafforzare il pacchetto arretrato. Il giocatore potrebbe essere convocato per la gara interna di domenica contro il Pirri.

Domenica scorsa, gli ogliastrini sono stati battuti per 2-0 dalla Villacidrese.

