Il Castelsardo si prepara ad affrontare la stagione 2025/2026 con un nuovo rinforzo in difesa: Lionel Sernà. Il settimo acquisto della stagione porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale e un fisico imponente, con i suoi 1,90 metri di altezza, pronto a dare solidità al reparto difensivo. Nato nel 1998 a Buenos Aires, Sernà ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del prestigioso San Lorenzo prima di fare il suo esordio da professionista in Argentina. Ha vestito le maglie di UAI Urquiza, Club Luján e Club Riestra in Serie B e C, dove ha messo in mostra tutte le sue qualità fisiche e tecniche. Dopo l'esperienza argentina, Sernà ha deciso di provare l'avventura in Italia. Si è trasferito in Calabria, dove ha giocato con l’USD Africo prima di approdare, nella scorsa stagione, all’Alghero in Eccellenza. Qui, ha continuato a affinare le sue abilità, distinguendosi per la sua forza nel gioco aereo, la capacità di marcare gli avversari e la visione di gioco, caratteristiche che lo rendono un difensore completo.

Ora, con la sua esperienza internazionale e il suo approccio aggressivo al gioco, Sernà è pronto ad affrontare la nuova sfida in Promozione. La sua abilità nel leggere le situazioni difensive e la sua versatilità saranno fondamentali per il Rossoblù, che punta a costruire una difesa solida e un reparto compatto.

Con l’arrivo di Sernà, la squadra si arricchisce di un giocatore che non solo apporterà forza fisica, ma anche esperienza e intelligenza tattica, fondamentali per affrontare un campionato competitivo come quello della Promozione.

