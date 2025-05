Pasquale Cossu è il nuovo presidente dell’Arzachena Academy Costa Smeralda. Lo comunica il club annunciando che il dirigente, arzachenese doc, con trascorsi da allenatore, ha rilevato insieme al suo gruppo la totalità delle quote.

«Con questa importante operazione – riporta la nota – la nuova dirigenza si pone l’obiettivo di rafforzare l’identità del club, rilanciare l’intero progetto sportivo e creare un punto di riferimento solido e inclusivo per tutto il territorio».

Il comunicato riporta le dichiarazioni di Cossu. «È un onore assumere la presidenza di una società che rappresenta tanto per me e per il territorio. Il nostro progetto vuole unire competenza, passione e visione per costruire un futuro ambizioso e sostenibile, a partire dai giovani fino alla prima squadra», spiega il nuovo numero uno biancoverde, che sarà coadiuvato in questa nuova avventura da Federico Cossu nel ruolo di vice presidente e responsabile del settore giovanile (già ricoperto, quest’ultimo, nell’ultima stagione).

«Crediamo in un calcio che metta i ragazzi al centro del progetto, dove il percorso formativo ed educativo venga prima del risultato. Con il nostro team lavoreremo ogni giorno per far crescere un vivaio sano, organizzato e competitivo», le parole di Cossu.

Del nuovo ciclo farà parte una figura storica dell’Arzachena, ovvero Antonello Zucchi, che sarà ancora il Direttore dell’area tecnica.

«La nuova proprietà porterà entusiasmo, idee chiare e un progetto strutturato», dice Zucchi, direttore sportivo degli smeraldini per molti anni, in Serie D e in Serie C. «Sono felice di poter continuare a lavorare con un professionista come Pasquale Cossu con cui vogliamo riportare l’Arzachena ad alti livelli».

Nell’ultimo campionato di Promozione, nel girone B vinto dal Buddusò i biancoverdi hanno chiuso al sesto posto.

