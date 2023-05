Si dividono le strade tra la Macomerese e il tecnico Pierluigi Scotto. Ad annunciarlo lo stesso Scotto.

La squadra biancoceleste ha chiuso in quinta posizione nel girone C di Promozione e l'ormai ex allenatore parla di un risultato soddisfacente.

«Ho guidato», scrive, «un gruppo di ragazzi di diverse culture e nazionalità. Trovata l’amalgama, cosa non scontata, alla fine della stagione abbiamo senza dubbio lasciato, ad ognuno di noi e alla nostra società, qualcosa di importante. Comunque resta il ricordo di una bella e tosta stagione. Di certo», prosegue, «la Macomerese ora ha una bella base per ripartire. Un ringraziamento a tutti i ragazzi e alla grande società che ho trovato con dei dirigenti sempre disponibili e che», chiude, «non ci hanno mai fatto mancare nulla».

© Riproduzione riservata