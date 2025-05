Si giocano domani le due gare di ritorno delle semifinali playoff di Prima categoria. La gara Freccia Parte Montis-Baunese sarà arbitrata da Riccardo Mattu di Oristano, ore 16 . All'andata è finita 2-1 per la Freccia. Thiesi-San Giorgio Perfugas, sarà invece arbitrata da Luca Sanna di Sassari. Si giocherà alle 18. All'andata il Perfugas si è imposto per 2-0

Se al termine dei due incontri, si registrerà la parità (non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti tempi supplementari), verranno battuti direttamente i calci di rigore. Dopo le semifinali si giocheranno in campo neutro le finali per il primo e terzo posto. Si giocherà in campo neutro. Prrevisti in questa circostanza i supplementari e i rigori.

