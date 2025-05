Jasnagora e Bissuola pareggiano 2-2 nell’andata delle semifinali playoff della Serie B di calcio a 5. Per i cagliaritani in gol capitan Ruggiu e Ruzzu, entrambi nel primo tempo, mentre la formazione di Mestre ha trovato il primo pari con Zanardo e quello definitivo nella ripresa con Marton. Sabato prossimo la gara di ritorno in Veneto, che dà un posto nelle Finals per accedere in Serie A2.

Finisce in parità (5-5) anche la sfida tra Villaspeciosa e Futsal Academy, andata degli spareggi nazionali di Serie C1. Al PalaVilla, la formazione guidata da Nicola Arba passa con un sinistro di Garrido e raddoppia con Mondino, poi i laziali ribaltano il risultato e vanno al riposo sul 2-3. Da lì sempre avanti la formazione ospite, col Villaspeciosa che pareggia con Garrido (doppietta e 3-3), Floris (4-4) e Billai col 5-5 a 56'' dalla fine su botta potente.

Va alle Final Four invece l’Under-19 del Cagliari Femminile: dopo aver battuto il Dream Five 1-4 all’andata si ripete anche in casa, per 5-2. Le ragazze rossoblù, già finaliste di Coppa Italia, saranno protagoniste il 7 e 8 giugno a Cesena.

