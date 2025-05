In Seconda Categoria domenica alle 16 sono in programma le gare di semifinale dei playoff: Accademia Sulcitana-Villagrande e Macomer-Sorso. Due gare dal pronostico incerto fra squadre fortissime che punta con determinazione al salto in Prima Categoria.

Macomer e Sorso hanno sulle spalle anche un passato glorioso con campionati di Serie C2 (Sorso) e di Eccellenza e Promozione (Macomer).

Le squadre ospiti non saranno sole: da Villagrande e Sorso sono annunciati diversi gruppi di tifosi.

