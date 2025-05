Dopo tredici anni Andrea Leporati lascia la guida del Sestu che nell'ultima stagione ha giocato la Prima categoria. Sono stati anni importanti col Sestu protagonista di buoni campionati. Ora Leporati ha deciso di lasciare. «Sono passati 13 anni da quel lontano 25 giugno 2012 dove, fin da subito, con passione, sacrificio e spirito “missionario”- ha detto Andrea Leporati- mi sono messo a disposizione per la creazione e la crescita della società con particolare attenzione alla funzione sociale della stessa. Dare un’opportunità di crescita, non solo sportiva ma anche educativa a tanti ragazzi/e, unitamente alla passione per lo sport è sempre stata la molla che mi ha spinto ad andare avanti, nonostante le numerose difficoltà incontrate lungo il cammin o ».

Nella lettera di dimissioni, Leporati ha anche detto che «ho cercato il dialogo sempre e comunque con tutte le componenti, ho sempre usato il Noi anche quando era doveroso usare l’Io e tutte le mie azioni/comportamenti, giusti o sbagliati, sono sempre stati indirizzati al bene della Società e alla sua crescita. Oggi, a distanza di 13 anni, ho bisogno di staccare, lasciando una società sana, strutturata e riconosciuta da tutti, che può e deve camminare da sola e di cui sarò sempre il primo tifoso».

Poi i ringraziamenti. «Ringrazio di cuore tutti coloro che ho incontrato in questo lungo cammino perché da ognuno ho imparato qualcosa, ringrazio chi ha camminato al mio fianco fin dall’inizio e chi si è aggiunto dopo, chi mi ha apprezzato e chi mi ha criticato, chi è stato leale e chi no e potrei continuare all’infinito, ma soprattutto- chiude Leporati- ringrazio tutti i ragazzi/e, perché vederli felici in un campo da calcio inseguendo il loro sogno mi ha dato tanta felicità>.

