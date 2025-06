Si lavora in vista della prossima stagione in casa Tharros. La società biancorossa, che a metà giugno compirà 120 anni di vita, programma il futuro, dopo il susseguirsi di voci su un possibile passaggio di proprietà. «Rimarrò a capo della società, questo è fuori discussione – esordisce il patron, Tonio Mura – Non ci sono stati i presupposti per valutare altre proposte. A noi servono fatti. Abbiamo l’idea di continuare il lavoro intrapreso. Stiamo lavorando e se qualcuno dovesse farsi avanti per dare una mano è il benvenuto».

Novità che riguardano in primis la guida tecnica della formazione maschile. «La prima squadra sarà affidata a Bruno Frongia e Gianluca Pinna – prosegue Mura – due allenatori che hanno fatto un grande lavoro assieme nel corso degli anni e l’anno scorso con la formazione Under 18. Un premio per il lavoro svolto finora e che possono continuare al meglio».

Frongia e Pinna in questi giorni stanno guidando l’Under 18 (campione regionale) nella fase nazionale del campionato. Idee chiare anche sulla rosa. “Andremo alla ricerca di 3-4 giocatori esperti del posto – commenta il patron – che ci possano aiutare a far crescere i giovani presenti in rosa”. Una programmazione che coinvolge anche il settore giovanile. Tharros al lavoro su più fronti, dunque, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. «Si sono avvicinate diverse persone alla società – conclude Mura – che parteciperanno e daranno una mano. In questi giorni sta partendo anche la campagna abbonamenti. Inoltre, tutta la società, me compreso, si impegnerà ad avere un comportamento esemplare a livello disciplinare. Vista l’occasione dei 120 anni dalla nascita della società vogliamo dare un’immagine diversa rispetto al recente passato».

