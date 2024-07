Il Selargius (Promozione) conferma l'attaccante Fabio Argiolas. Classe 1983, giocatore di grande esperienza, sposa ancora il progetto granata. È stato voluto fortemente dal tecnico Franco Giordano e dal diesse Denis Fercia. «Un valore aggiunto», dice Fercia. «Oltre ad essere un gran giocatore è una grande persona. Aiuterà i nostri giovani nella fase di crescita».

Selargius che vuole creare le basi per conquistare l’Eccellenza. La società granata, con un passato anche in Serie D e che vanta nove partecipazione nel massimo campionato regionale, scommette sempre sulla linea verde per crearsi un futuro importante e ritornare nei palcoscenici più importanti. Per questo alla guida tecnica è stato chiamato Franco Giordano che, appunto, ha lanciato tantissimi giovani. Giordano, oltre ad allenare la prima squadra, sarà il responsabile di tutta la scuola calcio e del settore giovanile. Mentre Fercia è il direttore sportivo non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile e della scuola calcio.

Oltre ad Argiolas, sono stati ingaggiati Mattia Felleca (2004) ex Cagliari e Ponsacco e lo scorso anno a Castiadas, Riccardo Bratzu (2006) ex Monastir, Alessandro Maglione (2006) ex Pirri, Riccardo Brai, classe 2005, dal Calcio Pirri, Riccardo Mattana (2006) dall’Ussana, Enrico Campus ed Edoardo Morelli, entrambi 2006 e con un passato alla Sigma, ed il portiere Riccardo Cambarau, ex Castiadas e giovanili del Cagliari. Chiusa anche la trattativa con l’ex Cagliari, Mattia Cannas.

«L’obiettivo», dice Fercia, «è quello di migliorare la posizione dello scorso anno e valorizzare i nostri ragazzi. L’Eccellenza? Ci pensiamo ma per questo occorre strutturarci. Dobbiamo farlo con le nostre gambe». Il settore giovanile è in crescita. «Avremo anche le categorie Elite», chiude Fercia.

Intanto la società spera dalla prossima stagione di poter giocare nel nuovo campo sintetico, adiacente al “Virgilio Porcu” che ha un manto in erba naturale. I lavori sono già iniziati.

