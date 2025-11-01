Pomeriggio da dimenticare per l’Arzachena, travolta a domicilio 1-7 dal Luogosanto nel derby gallurese della 9ª giornata del campionato di Promozione.

Grande protagonista della sfida andata in scena oggi al Biagio Pirina Antonio Mossa, autore di una tripletta. La formazione ospite ipoteca i 3 punti nel primo tempo, che si chiude sullo 0-3 con reti di Mossa, al 16’ e al 37’, e di Nicolò Occhioni, a segno prima della mezz’ora. In avvio di ripresa i padroni di casa accorciano le distanze al 7’ con Edoardo Donati, ma è solo un’illusione perché il Luogosanto dilaga con Gioele Stefanoni (13’), Massimo Cosseddu (24’), Mossa (ancora lui, al 28’) e Giovanni Ricciu (41’).

La squadra di Antonio Madeddu vola a quota 15 nel girone B e vendica l’eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta proprio per mano degli smeraldini, mentre quella di Mauro Ottaviani scivola al quinto posto in classifica con 16 punti e un passivo di reti (13) che inizia a preoccupare, tra le 7 subite oggi e le 3 del turno precedente dal Campanedda che contrastano con i cinque clean sheet collezionati prima della scorsa settimana.

Un argomento sul quale Ottaviani dovrà insistere nel preparare la trasferta sul campo del Bonorva terza forza del torneo, col terzo migliore attacco con 23 gol dopo la capolista Alghero (34) e la Macomerese (25).

