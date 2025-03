In Promozione si sono giocati oggi tre anticipi. Nel girone A, la capolista Lanusei batte (1-0) un’ostica Orrolese. Decisivo il gol di Gabriel Silva. Gli ogliastrini sono vicinissimi al salto in Eccellenza. L’Orrolese lotta per la permanenza nella categoria.

A Oristano, il Pirri di Paolo Busanca piega (1-2) la Tharros e si allontana dalla zona calda. Le reti di Corda su punizione e Cogoni (di testa) per i rossoblù. Per Tharros, nel finale Cecconato su rigore.

«Tre punti importantissimi», dice il Ds del Pirri, Stefano Siddi. «La squadra ha disputato una gara perfetta su un campo difficile».

Nel girone B, con un gol in pieno recupero il Bonorva supera (0-1) un ottimo Atletico Bono. Una partita combattuta, giocata a viso aperto davanti ad una splendida cornice di pubblico. Nel primo tempo, Meloni su rigore colpisce la traversa.

Nella ripresa, il Bono prende l’iniziativa e al 43’ ha la palla per passare in vantaggio: rigore che calcia Molozzu ma Mannoni para. In pieno recupero, al 49’ Gutierrez da fuori area spedisce la palla sotto l’incrocio.

Il dirigente del Bono, Marco Chessa: «Bellissimo spettacolo con occasioni da una parte e dell'altra. Peccato per il risultato».

