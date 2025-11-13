Il Guspini continua a stupire e a guidare la classifica del girone A di Promozione. Ben 25 punti conquistati in dieci giornate, frutto di otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

Nonostante l’ottimo cammino, l’esperto tecnico Cristian Dessì predica calma e concentrazione.

«Siamo molto soddisfatti del percorso che stiamo facendo», spiega l’allenatore, «ma sappiamo bene che nel calcio non si può mai dare nulla per scontato. Il campionato è ancora lungo e ogni domenica presenta difficoltà diverse, quindi dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare con la stessa mentalità che ci ha portato fin qui».

Dessì sottolinea inoltre l’importanza del gruppo e del clima che si è creato attorno alla squadra: «Il merito è tutto dei ragazzi, che ogni settimana si allenano con grande impegno e disponibilità, e della società, che ci mette sempre nelle migliori condizioni per lavorare con serenità. C’è un gruppo unito, serio e con valori veri, e questo fa la differenza nei momenti complicati».

Non manca infine un pensiero per la piazza e per chi sostiene la squadra: «A Guspini si respira passione per il calcio, e sentiamo la vicinanza della gente. Noi pensiamo solo al campo, allenamento dopo allenamento, con umiltà e voglia di migliorarci sempre. L’obiettivo», conclude Dessì, «è continuare su questa strada, senza fare calcoli, ma con la consapevolezza di poter dire la nostra fino alla fine».

