Sergio Cucca non è più l’allenatore del Fonni.

La panchina è saltata tre giorni dopo il pareggio casalingo con il Terralba e con la squadra al sesto posto in classifica del girone B di Promozione.

«La dirigenza - recita la nota della società - comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Sergio Cucca. La società lo ringrazia per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità dimostrata durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune».

Al momento non sono note le motivazioni che hanno provocato il terremoto in panchina. In attesa dell’annuncio del successore di Cucca, il club presieduto da Massimiliano Mereu ha provvisoriamente affidato la squadra a Gianluca Veglia e Claudio Murrocu.

© Riproduzione riservata